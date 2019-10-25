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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв пожара под Ярославлем увеличилось до восьми

Текст: Анна Скудаева (Ярославль)

В Ярославской области выросло количество жертв после пожара в многоквартирном доме: в больнице скончалась еще одна женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей
В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

Пожар в доме №13 на улице Ленинской в Ростове произошел рано утром 19 октября. В результате возгорания погибли пятеро маленьких детей дошкольного возраста и двое взрослых, еще трое оказались в больнице.

- В Соловьевской больнице умерла женщина 1965 года рождения, пострадавшая в Ростове, - говорится в сообщении.

Первоначально по факту пожара в СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Однако через день после трагедии в Ростове силовики задержали подозреваемого в поджоге дома. Им оказался местный житель 1982 года рождения.

После задержания и допроса подозреваемого дело переквалифицировали на более тяжкую статью - "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Наказание по ней может составить вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению суда подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца. На допросе мужчина заявил, что во время происшествия он был сильно пьян.

После трагедии в Ростове в регионе ввели режим ЧС и объявили траур. Власти региона пообещали выплатить материальные компенсации семьям погибших.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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