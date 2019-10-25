Число жертв пожара под Ярославлем увеличилось до восьми

В Ярославской области выросло количество жертв после пожара в многоквартирном доме: в больнице скончалась еще одна женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

Пожар в доме №13 на улице Ленинской в Ростове произошел рано утром 19 октября. В результате возгорания погибли пятеро маленьких детей дошкольного возраста и двое взрослых, еще трое оказались в больнице.

- В Соловьевской больнице умерла женщина 1965 года рождения, пострадавшая в Ростове, - говорится в сообщении.

Первоначально по факту пожара в СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Однако через день после трагедии в Ростове силовики задержали подозреваемого в поджоге дома. Им оказался местный житель 1982 года рождения.

После задержания и допроса подозреваемого дело переквалифицировали на более тяжкую статью - "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Наказание по ней может составить вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению суда подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца. На допросе мужчина заявил, что во время происшествия он был сильно пьян.

После трагедии в Ростове в регионе ввели режим ЧС и объявили траур. Власти региона пообещали выплатить материальные компенсации семьям погибших.