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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кардиохирурги больницы Вересаева испытают новое оборудование

Текст: Любовь Проценко

Кардиохирурги городской клинической больницы имени Вересаева департамента здравоохранения Москвы получили новое оборудование, позволяющее оценить с большой точностью эффективность проводимой операции на сердце, в частности аортокоронарного шунтирования.

Фото: iStock
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Аортокоронарные шунтирование - это хирургическая операция на пораженных атеросклерозом сосудах сердца (коронарных артериях), цель которой восстановить их проходимость и кровообращение. Делается это с помощью создания искусственных сосудов - шунтов, которые устанавливаются между аортой и здоровым участком коронарной артерии.

Новое оборудование в режиме реального времени поможет врачам проводить ультразвуковое исследование и измерять скорость кровотока. Отслеживать эти важные показатели прямо во время операции и быстро получать точную информацию о проходимости шунта, а также о том, насколько эффективно он обеспечивает кровоснабжение сердца. Если показатели кровотока окажутся ниже стандартных, то появится возможность решить проблемы до окончания операции, а не после ее.

В кардиохирургическом отделении больницы им. В.В. Вересаева проводится более 300 операций аортокоронарного шунтирования в год. Новое оборудование позволит практически исключить вероятность осложнений и снизить количество повторных хирургических вмешательств.

Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock
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В сентябре в этой больнице открылось также отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Здесь начинается первый этап медицинской реабилитации, которую пациенты получают, поступая в реанимацию или профильное отделение стационара уже в первые сутки. Это перенесшие инсульт или острый инфаркт миокарда больные, пациенты отделений реанимации, кардиореанимационного, нейрохирургического и травматологического. Лечатся и пациентов общего неврологического, хирургического и терапевтического профилей.

Кроме того, с 1 октября здесь заработал флебологический центр, специализирующийся на лечении варикозной болезни, хронической венозной недостаточности и лимфостаза нижних конечностей. Здесь также будут оказывать помощь пациентам с острым тромбозом глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, трофическими язвами, консультировать беременных женщин с варикозной болезнью и тромбозом вен нижних конечностей.

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