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25.10.2019 10:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три самки балийского скворца появились в Московском зоопарке

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые птицы поселились в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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Как поясняют специалисты, балийский скворец находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. Ведь по данным орнитологов, считается, что на воле обитают всего несколько десятков особей.

Птицы прибыли к нам не с Бали, как это можно было бы предположить, а из питомника Варшавы. А чтобы птицы смогли дать потомство, для самок подыскали самцов в зоосаде Копенгагена. При этом для общего обозрения откроют лишь одну пару на выставке в "Доме птиц", с остальными будут работать орнитологи.

Как пишет сайт мэра столицы, балийских скворцов очень ждали, так как этих птиц никогда не было в зоопарках России.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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