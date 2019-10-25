Три самки балийского скворца появились в Московском зоопарке

Новые птицы поселились в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Как поясняют специалисты, балийский скворец находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. Ведь по данным орнитологов, считается, что на воле обитают всего несколько десятков особей.

Птицы прибыли к нам не с Бали, как это можно было бы предположить, а из питомника Варшавы. А чтобы птицы смогли дать потомство, для самок подыскали самцов в зоосаде Копенгагена. При этом для общего обозрения откроют лишь одну пару на выставке в "Доме птиц", с остальными будут работать орнитологи.

Как пишет сайт мэра столицы, балийских скворцов очень ждали, так как этих птиц никогда не было в зоопарках России.