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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12. Но ближе к вечеру в столице ожидается усиление ветра - с этим и связано введение повышенного уровня погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По данным метеорологов, предупреждение будет действовать с 21.00 25 октября по 21.00 27 октября. В этот период времени порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

Напомним, что по прогнозу метеорологов, в пятницу в столице не ожидается осадков, временами будет выглядывать солнце.

В ближайшие выходные дни воздух в столице останется теплым. Так в субботу максимально прогреется до +14, а в воскресенье до +16, правда, иногда будет идти дождь.

В понедельник около +12, затем температура снизится до слабых заморозков в ночные часы, а днём не превысит отметку +4 градуса, временами сможет идти дождь со снегом.

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