В понедельник в московских школах вместо звонка зазвучит музыка

В честь Дня анимации, который проводится 28 октября, столичным школам предложили заменить привычные звонки на мелодии из отечественных мультфильмов. Акцию инициировала киностудия "Союзмультфильм".

Как пояснили в пресс-службе компании, предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. "Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые", - сказали в "Союзмультфильме", добавив, что в это день на Московском образовательном канале пройдет открытый урок по анимации под руководством директора киностудии Бориса Машковцева.

Отметим, что ранее в социальных сетях проводили опрос среди школьников, чтобы они хотели услышать в начале и в конце урока вместо звонка. По итогам опроса, в ряде школ районов Царицыно и Москворечье-Сабурово (ЮАО) обычные звонки в школах заменили на мелодии классических произведений, а также рок- и поп-хитов. А первыми на юге города заменили школьные звонки музыкальными отрывками ученики школы 904.

Впрочем, все песни, исполняемые по внутреннему радио в школе, согласовывают с экспертной группой, в которую входят специалисты по учебно-воспитательной работе, музыкальные педагоги и представители администрации школы.