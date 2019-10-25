Новости

Министр экономики Японии покинул свой пост из-за скандала 06:28
Пострадавший от нападения агрессивной медведицы на Курилах скончался 06:16
Минобороны России направило в Сирию еще 300 военных полицейских 06:05
Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров 05:29
Моралес победил на выборах президента Боливии 05:12
На Камчатке истребители МИГ-31 провели воздушный бой 05:00
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии 04:22
На Ставрополье вынесли приговор экс-министру строительства края 04:01
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии 03:55
WSJ: Вашингтон направит в Сирию танки 03:38
Шесть человек пострадали при беспорядках в Бейруте 02:38
Видео: Кличко набросился на журналиста после неудобного вопроса 02:27
Братская могила советских солдат уничтожена в Эстонии 02:11
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ РФ 01:42
За два года президент Чехии похудел на 20 килограмм 01:36
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций 00:54
Песков объяснил смысл списания африканских долгов 00:11
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве 24.10.2019
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону 24.10.2019
Песков ответил поговоркой на слова Трампа 24.10.2019
Путин отметил нестабильность торговли с Экваториальной Гвинеей 24.10.2019
Новый Volkswagen Golf представили Джуджаро и Йоахим Лев 24.10.2019
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином 24.10.2019
США уведомили о передаче Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе 24.10.2019
Лидеры России и Маврикия обсудили борьбу с терроризмом 24.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 06:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавший от нападения агрессивной медведицы на Курилах скончался

Текст: Дина Непомнящая

Один из двух мужчин, пострадавших во время нападения медведицы в нескольких километрах от Южно-Курильска, скончался сегодня в Сахалинской областной клинической больнице.

Фото: iStock
На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков

Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, врачи боролись за жизнь пациента. Была проведена операция, но травмы оказались слишком серьезными.

Напомним, что нападение хищника на местных жителей произошло 18 октября на Кунашире. Мужчины ловили рыбу, когда на берег вышла агрессивно настроенная самка с двумя детенышами. Пострадавшим от ее лап рыбакам удалось добраться до автомобиля и уехать. Но оба они успели получить ранения и были госпитализированы. Травмы одного из них были не слишком опасными. Другой, в последствии скончавшийся, в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков объяснил смысл списания африканских долгов
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Путин пошутил про место России в Doing Business
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений