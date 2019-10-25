Пострадавший от нападения агрессивной медведицы на Курилах скончался

Один из двух мужчин, пострадавших во время нападения медведицы в нескольких километрах от Южно-Курильска, скончался сегодня в Сахалинской областной клинической больнице.

Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, врачи боролись за жизнь пациента. Была проведена операция, но травмы оказались слишком серьезными.

Напомним, что нападение хищника на местных жителей произошло 18 октября на Кунашире. Мужчины ловили рыбу, когда на берег вышла агрессивно настроенная самка с двумя детенышами. Пострадавшим от ее лап рыбакам удалось добраться до автомобиля и уехать. Но оба они успели получить ранения и были госпитализированы. Травмы одного из них были не слишком опасными. Другой, в последствии скончавшийся, в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.