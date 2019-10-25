В Якутии начали проверку по факту гибели детдомовца

В Якутии следственные органы начали процессуальную проверку по факту смерти 13-летнего воспитанника Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

По данным следствия, утром 23 октября подросток был доставлен в хирургическое отделение Хангаласской районной больницы с жалобами на боли в колене. А около 13 часов медики зафиксировали: мальчик умер.

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Проведение проверки взяла на контроль республиканская прокуратура. Надзорный орган также намерен дать оценку соблюдению Мохсоголлохским центром требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, о порядке содержания и воспитания детей.

Кроме того, проверяют и районную больницу на предмет качества оказанной ребенку медицинской помощи и ее своевременности.