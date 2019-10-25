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25.10.2019 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии начали проверку по факту гибели детдомовца

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии следственные органы начали процессуальную проверку по факту смерти 13-летнего воспитанника Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

По данным следствия, утром 23 октября подросток был доставлен в хирургическое отделение Хангаласской районной больницы с жалобами на боли в колене. А около 13 часов медики зафиксировали: мальчик умер.

Фото: iStock
СК начал проверку гибели младенца в самолете, летевшем в Хабаровск

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Проведение проверки взяла на контроль республиканская прокуратура. Надзорный орган также намерен дать оценку соблюдению Мохсоголлохским центром требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, о порядке содержания и воспитания детей.

Кроме того, проверяют и районную больницу на предмет качества оказанной ребенку медицинской помощи и ее своевременности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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