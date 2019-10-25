Мэрию Пензы возглавил зампред регионального правительства

В пятницу стало известно имя нового главы администрации Пензы. Этот пост оставался вакантным почти два месяца. После выборов в городскую думу закончились полномочия Виктора Кувайцева.

Новым мэром Пензы стал беспартийный 38-летний Андрей Лузгин. Ранее он занимал должность зампреда регионального правительства, отвечал за развитие инвестиций.

Согласно уставу города Пензы глава администрации работает по контракту. Кандидатуры на пост отбирает конкурсная комиссия, а утверждают депутаты очередного созыва. В сентябре в Пензе прошли выборы в городскую думу седьмого созыва. Теперь народные избранники выбрали главу администрации города.

На эту должность претендовали четыре человека. Помимо Андрея Лузгина, до участия в конкурсе допустили депутата Законодательного Собрания Пензенской области Георгия Камнева, заместителя главы администрации города Дениса Леонтьева и главу администрации Малосердобинского района Ивана Кирюхина. Примечательно, что все выдвиженцы молоды, им нет и сорока лет.

Действующий заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев на решающее заседание городской думы не явился.

Будущего мэра выбрали в ходе тайного голосования. В итоге из 34 депутатов, присутствовавших на сессии, 20 поддержали кандидатуру Лузгина, за Каменева проголосовали 12 депутатов, за Кирюхина - один.

Контракт с новым главой администрации Пензы будет подписан в течение пяти дней, после чего он приступит к работе.

В региональном правительстве после ухода Лузгина ожидаются кадровые перестановки.