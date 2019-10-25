Саратовский НПЗ за 9 месяцев сэкономил более 1,2 млрд рублей

Саратовский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти", за 9 месяцев 2019 года получил экономический эффект в размере 1,2 миллиарда рублей от реализации программы повышения операционной эффективности (ПОЭ).

В программу входят инвестиционные проекты по оптимизации технологических мощностей и выработке высокомаржинальных продуктов, снижению потребления энергоресурсов, повышению эксплуатационной надежности и готовности оборудования, а также по сокращению затрат в производственных процессах.

Системная работа по повышению операционной эффективности проводится в рамках стратегии "Роснефть 2022". Сокращения эксплуатационных затрат и максимальной экономической эффективности предприятие добивается за счет широкого применения передовых управленческих подходов, технологий и оборудования.

Благодаря программе ПОЭ на технологических установках Саратовского НПЗ увеличены переработка легкой нефти, выпуск дизельного топлива, а также выработка собственных энергоресурсов. На предприятии также повысилась эффективность потребления закупаемой тепловой и электроэнергии.

Активное участие в работе по повышению операционной эффективности принимают сотрудники Саратовского НПЗ. С начала 2019 года на заводе внедрены 11 рационализаторских предложений работников предприятия.

По итогам прошлого года Саратовский НПЗ занял первое место среди нефтеперерабатывающих предприятий НК "Роснефть" по показателю "Индикатор эффективности программы повышения операционной эффективности" и первое место в рейтинге по результатам проверки энергетической эффективности и системы энергетического менеджмента.

Справка

Саратовский НПЗ, дочернее общество НК "Роснефть", - основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, вакуумный газойль, техническую серу и другую продукцию. С сентября 2018 года Саратовский НПЗ приступил к промышленному выпуску автомобильного бензина "Евро 6" с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Все выпускаемые предприятием моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. Саратовский НПЗ - лауреат Премии Правительства РФ в области качества.

Подготовлено пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"