В Перми обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

В центре Перми прохожие обнаружили тела двух мужчин в автомобиле.

Как сообщили в краевом СК, машина была припаркована неподалеку от ресторана "Нева" на улице Куйбышева.

После получения сообщения на место выехала следственно-оперативная группа. При осмотре никаких видимых следов, свидетельствующих о том, что мужчины стали жертвами преступления, найдено не было.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Проводится проверка по установлению всех обстоятельств гибели.