Суд арестовал переехавшего пенсионерку жителя Ангарска

Ангарский городской суд вынес постановление о заключении под стражу сроком на два месяца местного жителя, дважды переехавшего 64-летнюю женщину.

Подозреваемому, 34-летнему безработному жителю города, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как сообщает РИА Новости, уголовное дело передано из следственного отдела ГУ МВД Иркутской области в региональный СУ СК РФ.

- В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены исследования на предмет наличия в крови обвиняемого алкоголя и других запрещенных к обороту веществ, - сообщает СК.

Напомним, инцидент произошел утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6. Автомобиль сбил пожилую местную жительницу, после чего уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая с различными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. По данным пресс-службы полиции, благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения предполагаемый виновник был оперативно установлен и в последующем задержан.