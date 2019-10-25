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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В роддоме Кемерова, откуда похитили ребенка, обнаружили нарушения

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове прокурорская проверка нашла нарушения в родильном доме, из которого похитили ребенка.

Возбуждено уголовное дело против мужчины, оставившего младенца у роддома

Инцидент случился в начале октября. 41-летняя женщина вынесла из роддома областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского новорожденного мальчика. К счастью отец малыша успел догнать ее на улице и вернуть сына. Подозреваемую задержали на автовокзале Ленинска-Кузнецкого. Полицейским она сообщила, что решила украсть младенца, поскольку перед этим обманула супруга, сообщив о своей беременности.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Его расследование контролирует областная прокуратура.

- При проверке, проведенной прокуратурой Центрального района Кемерова, выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе новорожденных детей, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. - В медучреждении не выполнялись все мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта. Помещения и территория больницы охранялась недолжным образом - без привлечения сотрудников специализированных организаций. А также не были приняты меры, направленные на усиление пропускного и внутриобъектового режимов.

Прокурор Центрального района города внес главному врачу больницы представление, обязывающее устранить нарушения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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