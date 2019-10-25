Всероссийский турнир по самбо соберет в Омске сильнейших спортсменов

Первого ноября в омском манеже "Красная Звезда" стартует ХХ Всероссийский турнир по самбо на призы Почетного гражданина Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. Примечательно, что именно в этот день знаменитый спортсмен отметит свой 70-й юбилей.

Администрация Омска оказывает всестороннюю поддержку в организации соревнований. Участники масштабного спортивного форума начнут приезжать в город уже в ближайшие дни.

- Спортсмены прибудут в Омск 31 октября, - сообщил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Алексей Фадин. - На этот день запланированы мероприятия, связанные с регистрацией, взвешиванием, тренировочным процессом. 1 и 2 ноября будут полностью посвящены соревновательной программе. Турниры будут проходить с 9:00 до 21:00.

Почетными гостями турнира станут 17 заслуженных мастеров спорта, многократных чемпионов мира и Европы, представители Международной федерации самбо, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и многие другие.

Соревнования также планируют посетить губернатор региона Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Среди команд есть рекордсмены по численности.

- В первую очередь свое участие подтвердил город Верхняя Пышма Свердловской области, в составе команды которого 42 спортсмена, еще 32 человека привозит Горно-Алтайск,- отметил инициатор турнира Александр Пушница. - Общее количество участников составит 250-300 человек. Конкуренция будет высокой, а борьба - интересной.

В дни соревнований будут разыграны медали в 13 категориях. Победители соревнований получают право на присвоение звания "Мастер спорта России", а также медали и ценные призы. Отдельных наград будут удостоены лучший спортсмен и тренер Омской области.

Омскую область на турнире будет представлять сборная команда спортивных клубов. По мнению Александра Пушницы, как минимум 2-3 омских самбиста по итогам соревнований смогут получить звание мастера спорта.

Накануне турнира прославленные самбисты проведут мастер-класс для омских спортсменов. Кроме того, 2 ноября в 13:00 пройдет традиционный товарищеский матч по футболу между командами представителей администрации Омска, регионального правительства и спортсменов, друзей Александра Пушницы.

Примечательно, что именно 1 ноября, в день официального открытия соревнований самый титулованный самбист мира, почетный гражданин города Омска Александр Пушница отпразднует 70-летний юбилей.

Торжественное открытие турнира по самбо состоится в манеже "Красная звезда" в 17:00.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска