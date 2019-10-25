Всероссийский турнир по самбо соберет в Омске сильнейших спортсменов

Новости

В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев при смене караула 15:49
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 15:49
В Перми обнаружили автомобиль с телами двух мужчин 15:43
Около двух тысяч детей пройдут оздоровление за счет бюджета Союзного государства 15:30
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 15:28
В Забайкалье восемь человек погибли при стрельбе в воинской части 15:25
ФАС готова дать ответ по жалобе "Опоры России" на Booking.сom 15:22
Британская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 39 человек 15:20
Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Паттинсоном и Шаламе 15:18
В Кремле поверили опровержению Сбербанка насчет "утечки" 15:06
Голомолзин: ФАС завершила оценку рынка агрегаторов такси 15:04
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году 15:00
Россия и Беларусь проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году 15:00
В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса "Иван Папанин" 15:00
Производитель электрокаров Rivian зарегистрировал товарный знак в России 15:00
Путин не будет встречаться с Бутиной 14:57
В районе Царицыно в Москве объявили карантин по бешенству 14:55
Вышел трейлер киберпанк-сериала "Поток" со звездами "Игры престолов" 14:54
Лавров: Прошение осужденного за шпионаж Берга рассматривается 14:45
Под Астраханью впервые обнаружены античные геммы 14:45
Военные России и Беларуси отработали новые формы радиоэлектронной борьбы 14:40
Вышел финальный трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана 14:39
СНГ направит на развитие объединенной системы ПВО 1,2 млрд рублей 14:35
"Яндекс" рассказал, зачем покупает сервис такси "Везет" 14:35
На Сахалине открыли памятник Верещагину из "Белого солнца пустыни" 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 14:52
Проект: В регионах

Всероссийский турнир по самбо соберет в Омске сильнейших спортсменов

Первого ноября в омском манеже "Красная Звезда" стартует ХХ Всероссийский турнир по самбо на призы Почетного гражданина Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. Примечательно, что именно в этот день знаменитый спортсмен отметит свой 70-й юбилей.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

Администрация Омска оказывает всестороннюю поддержку в организации соревнований. Участники масштабного спортивного форума начнут приезжать в город уже в ближайшие дни.

- Спортсмены прибудут в Омск 31 октября, - сообщил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Алексей Фадин. - На этот день запланированы мероприятия, связанные с регистрацией, взвешиванием, тренировочным процессом. 1 и 2 ноября будут полностью посвящены соревновательной программе. Турниры будут проходить с 9:00 до 21:00.

Почетными гостями турнира станут 17 заслуженных мастеров спорта, многократных чемпионов мира и Европы, представители Международной федерации самбо, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и многие другие.

Соревнования также планируют посетить губернатор региона Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Среди команд есть рекордсмены по численности.

- В первую очередь свое участие подтвердил город Верхняя Пышма Свердловской области, в составе команды которого 42 спортсмена, еще 32 человека привозит Горно-Алтайск,- отметил инициатор турнира Александр Пушница. - Общее количество участников составит 250-300 человек. Конкуренция будет высокой, а борьба - интересной.

В дни соревнований будут разыграны медали в 13 категориях. Победители соревнований получают право на присвоение звания "Мастер спорта России", а также медали и ценные призы. Отдельных наград будут удостоены лучший спортсмен и тренер Омской области.

Омскую область на турнире будет представлять сборная команда спортивных клубов. По мнению Александра Пушницы, как минимум 2-3 омских самбиста по итогам соревнований смогут получить звание мастера спорта.

Накануне турнира прославленные самбисты проведут мастер-класс для омских спортсменов. Кроме того, 2 ноября в 13:00 пройдет традиционный товарищеский матч по футболу между командами представителей администрации Омска, регионального правительства и спортсменов, друзей Александра Пушницы.

Примечательно, что именно 1 ноября, в день официального открытия соревнований самый титулованный самбист мира, почетный гражданин города Омска Александр Пушница отпразднует 70-летний юбилей.

Торжественное открытие турнира по самбо состоится в манеже "Красная звезда" в 17:00.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска

Филиалы РГ Сибирь Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября