На Ставрополье вынесли приговор экс-министру строительства края

Бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева Промышленный суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии общего режима.

Васильев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что мужчина заключал договоры на ремонт дорог с аффилированной компанией, вводя режимы ЧС, чтобы заключать контракты без торгов. Удалось доказать три эпизода - в Кисловодске, а также Предгорном и Андроповском районах.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор Игорю Васильеву также предполагает лишение права занимать определенные должности.

В середине июля 2017 года дома и на работе у бывшего министра прошли обыски.

Тогда же он был заключен под домашний арест. В ноябре 2017 года эта мера пресечения была заменена заключением под стражу в СИЗО.