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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженку задержали за кражу у пенсионерки двух млн рублей

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Северной столице раскрыта крупная кража денежных средств у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти.

Фото: iStock
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Местная жительница, подозреваемая в том, что она вместе с соучастницей проникла в дом 87-летней петербурженки под видом социального работника и похитила у той более двух миллионов рублей, задержана. В заявлении, которая оставила потерпевшая в полиции Василеостровского района, отмечается, что после того, как ее квартиру покинули две неизвестные женщины, пенсионерка не нашла в своей квартире 1,67 миллионов рублей, а также шесть тысяч евро и две тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

Подозреваемой 50-летней неработающей женщине, которая ранее был судима, ранее судима, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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