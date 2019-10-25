Петербурженку задержали за кражу у пенсионерки двух млн рублей

В Северной столице раскрыта крупная кража денежных средств у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти.

Местная жительница, подозреваемая в том, что она вместе с соучастницей проникла в дом 87-летней петербурженки под видом социального работника и похитила у той более двух миллионов рублей, задержана. В заявлении, которая оставила потерпевшая в полиции Василеостровского района, отмечается, что после того, как ее квартиру покинули две неизвестные женщины, пенсионерка не нашла в своей квартире 1,67 миллионов рублей, а также шесть тысяч евро и две тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

Подозреваемой 50-летней неработающей женщине, которая ранее был судима, ранее судима, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.