В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в СМИ появилось видео о падении ребенка в открытый на тротуаре люк, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось у дома номер 42 на проспекте Космонавтов. На размещенном видео видно, как женщина катит коляску, а малыш идет рядом. В какой-то момент он проваливается под землю, однако женщина успевает сдвинуть крышку люка и с помощью прохожих достать ребенка.

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка и принято решение о мерах прокурорского реагирования.

К проверке по этому факту приступили и следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу. Как отмечается в официальной информации, процессуальное решение будет принято, когда станут известны результаты доследственной проверки.