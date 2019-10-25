Под Астраханью впервые обнаружены античные геммы

Под Астраханью впервые за всю историю местной археологической школы обнаружены геммы с изображениями античных героев. Ценные артефакты найдены во время раскопок кургана "Богомольные пески". Они находились в детском погребении.

Античные геммы представляют собой крупные бусины из темного полупрозрачного стекла. На них можно различить изображения Персея с головой Медузы Горгоны в руках, Орфея, Геракла, Аполлона.

- Античные геммы в астраханских песках это сенсация для науки, - уверены в региональном министерстве культуры и туризма. - По мнению археологов, даже золото из той же курганной группы уступает по значимости найденным произведениям глиптики.

Дело в том, что на территории Нижнего Поволжья выявить подобные находки практически невозможно. Так, например, в Волгоградской области несколько лет назад была найдена лишь одна гемма.

Археологи отмечают, астраханские курганы почти две тысячи лет скрывали пять гемм. На них с обеих сторон вырезаны сцены из греческой мифологии - всего десять сюжетов.

"Артефакты свидетельствуют о крепких культурных и торговых связях сарматских племен с восточно-греческими и греко-персидскими колониями", - уверены историки.

Сейчас изучение находок продолжается. Как пояснил директор музея-заповедника Алексей Булычев, опыт исследования таких артефактов только нарабатываться, поскольку сотрудники чаще приходится взаимодействовать с предметами золотоордынского периода, нежели с произведениями античности.

Чтобы получить подробную информацию по геммам, астраханцы решили обратиться за помощью в "Эрмитаж", в отдел античного мира, с просьбой помочь идентифицировать находки.

Отметим, что государственный "Эрмитаж" хранит одну из самых богатых в мире коллекций античной глиптики, которая начала формироваться еще в период основания музея императрицей Екатериной II, страстной поклонницей резных камней.

Научная база и опыт изучения гемм складывались веками, поэтому астраханцы уверены: сотрудники "Эрмитажа" помогут найти ответы на вопросы, связанные с историей бытования предметов. Идентификация будет выполнена по фотографиям.