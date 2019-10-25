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Рубрика: В мире

Шесть человек пострадали при беспорядках в Бейруте

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Столкновения произошли между демонстрантами и сторонниками властей Ливана в центре Бейрута на площади Риада Сольха. В результате случившегося пострадали шесть человек.

Как информирует An-Nashra, раненые активисты были госпитализированы. Сотрудникам полиции удалось разнять массовую драку и предотвратить появление новых пострадавших.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго

Причиной конфликта стало появление на площади активистов из шиитского движения "Амаль" и "Хезболлах" в черных рубашках. Они установили там палатки, что вызвало возмущение их оппонентов, митингующих в центре Бейрута дольше недели, призывая к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране.

Напомним, ранее сообщалось о 70 участниках демонстраций, задержанных за вандализм и мародерство. Власти применили водяные пушки, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом против протестующих. Активисты бросали камни в силовиков. Пострадали 52 ливанских военнослужащих и полицейских.

В мире Ближний Восток Ливан
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