Трамп рассказал, при каких условиях введет санкции против Турции

Вашингтон введет санкции против Анкары, если турецкие войска откроют огонь по курдам, покидающим зону безопасности на севере Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Турция полностью понимает, что не следует стрелять в курдов, направляющихся с территории, которая будет называться безопасной зоной, в другие близлежащие районы. Мне не нужно повторять, что за нарушения будут введены широкомасштабные санкции", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп подписал указ о санкциях против Турции и заявил о прекращении торговых переговоров. Он также пообещал полностью уничтожить турецкую экономику, "если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути".

На прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Вице-президент Майк Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.