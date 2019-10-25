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25.10.2019 12:22
Рубрика: Общество

Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе

Текст: Денис Передельский
Фото: Giulia Magnarini / NASA Фото: Giulia Magnarini / NASA
Фото: Giulia Magnarini / NASA

Международная команда исследователей из Университетского колледжа Лондона, лондонского Музея естественной истории, Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) и Университета Висконсина в Мэдисоне (США) создала детальные трехмерные изображения обширного оползня на Марсе. Их анализ поставил под сомнение популярную теорию о движении льдов на поверхности Красной планеты.

Фото: CNSA/CLEP/NASA/GSFC /Dan Moriarty via Space.com
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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, а коротко их описывает Phys.org. До сих пор считалось, что гигантские застывшие оползни на Марсе являются убедительным доказательством наличия льда на этой планете.

Ученые предполагали, что именно лед вызывал движение обвалившихся горных пород. За основу для таких утверждений была взята земная модель. Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию.

Для создания трехмерных изображений ученые использовали снимки, сделанные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. На них запечатлен оползень шириной более 55 километров, состоящий из необычайно крупных гребней и борозд. Установлено, что они образовались около 400 миллионов лет назад.

Марсианские гребни и борозды, действительно, напоминают земные. Однако, по словам ведущего автора Джулии Магнарини, это не означает, что марсианские оползни тоже зависимы от "ледяной подложки". Повод так говорить дал анализ поперечных сечений поверхности Марса в ущелье Копратс в долине Маринер.

Исследователи изучили взаимосвязь между высотой гребней и шириной борозд с толщиной оползневого отложения. Было установлено, что соотношения у них такие же, какие обычно наблюдаются в экспериментах по гидродинамике с использованием песка.

Это означает, что на Марсе могут существовать нестабильные каменистые слои, которые по своим "двигательным" свойствам аналогичны льду. Иными словами, даже сухой каменистый базовый слой может прийти в движение и вызвать оползень - так же, как это способен сделать лед.

Фото: Planck/IPAC
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Ученые также подметили, что самые большие гребни и борозды находятся там, где оползневые отложения являются наиболее плотными. Так, высота гребней в таких местах достигает 60 метров, а ширина борозд сопоставима с длиной восьми олимпийских плавательных бассейнов.

Эти структуры изменяются по мере того, как "уходят" к краям оползня - они становятся уже и ниже. Так, на краю высота гребней не превышает 10 метров, кроме того, там они расположены гораздо ближе друг к другу.

"Мы не исключаем наличия льда на Марсе, но теперь мы знаем, что лед не так уж необходим для формирования оползней, - говорит соавтор исследования доктор Том Митчелл. - Вибрации частиц породы инициируют процесс конвекции, который вызывает обрушение более плотных и тяжелых верхних слоев породы и подъем более легких пород, подобно тому, что происходит в вашем доме, где нагретый менее плотный воздух поднимается над радиатором. Этот механизм гнал оползневый поток на расстояние до 40 км от горного источника, причем гнал его на феноменально высоких скоростях".

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