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25.10.2019 15:06
Рубрика: Власть

В Кремле поверили опровержению Сбербанка насчет "утечки"

Текст: Кира Латухина

Сбербанк опроверг сообщения об утечках, банк работает над предотвращением подобных преступлений. Об этом заявили в Кремле.

Фото: iStock
За хищение данных клиентов Сбербанка задержан коллектор

На этой неделе сразу несколько СМИ сообщили об утечке данных клиентов Сбербанка, но в пресс-службе кредитного учреждения заверили, что утечки базы с данными граждан на миллион строк не было.

"От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим. Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Банки Президент Администрация Президента Компании Финансы Сбербанк
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