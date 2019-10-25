В Кремле поверили опровержению Сбербанка насчет "утечки"

Сбербанк опроверг сообщения об утечках, банк работает над предотвращением подобных преступлений. Об этом заявили в Кремле.

На этой неделе сразу несколько СМИ сообщили об утечке данных клиентов Сбербанка, но в пресс-службе кредитного учреждения заверили, что утечки базы с данными граждан на миллион строк не было.

"От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим. Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.