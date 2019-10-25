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25.10.2019 13:39
Рубрика: Легковые авто

В России стартовал прием заказов на 9-местную VIP-версию Toyota Hiace

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую 9-местную VIP-версию минивэна Hiace.

Впервые модель будет представлена на российском рынке в трех комплектациях: "Стандарт" с 13-местным салоном, а также "Элеганс" и "Престиж Safety" с 9-местным салоном повышенной комфортности.

VIP-версия минивэна отличается улучшенными материалами отделки, 6-диапазонным "автоматом", пружинной задней подвеской и пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Чтобы управлять таким автомобилем, достаточно прав категории В.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Современное оснащение модели предлагает бесключевой доступ, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, однозонный климат контроль, камеру заднего вида с динамической разметкой, зеркала с электроприводом регулировки и складывания и многое другое

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом

Главные отличия шестого поколения Toyota Hiace - это принципиально новая платформа и новая полукапотная компоновка. Длина автомобиля увеличилась на 535 мм (до 5 915 мм), а колесная база - на 750 мм (до 3 860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм.

Новый Hiace оснащается турбодизельным двигателем с рабочим объемом 2,8 литра. Максимальная мощность составляет 150 л.с. Hiace VIP доступен по цене от 3 675 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota