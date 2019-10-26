Дубль Кузнецова помог "Вашингтону" выиграть, уступая по ходу матча 1:5

Хоккейный клуб "Вашингтон", благодаря дублю Евгения Кузнецова, совершил камбэк, выиграв матч у "Ванкувера", уступая со счетом 1:5.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Вашинтон" гостил в Ванкувере и поначалу все складывалось неплохо. Уже на четвертой минуте Евгений Кузнецов открыл счет в матче, однако затем хозяева отличились пять раз подряд. В 36-й минуте "Вашингтон" бесславно проигрывал 1:5.

Однако на заключительной минуте второго периода все тот же Кузнецов забросил вторую шайбу в ворота "Ванкувера". В заключительном отрезке матча "Вашингтон" забросил еще три шайбы и перевел матч в овертайм. Но победитель определился лишь в серии буллитов. "Вашингтон" суиел довести дело до победы - 6:5.

В другом матче дня "Торонто" со счетом 4:1 переиграл "Сан-Хосе". Российский легионер "кленовых листьев" Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и сделал голевую передачу партнерам.