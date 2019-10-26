Головин помог "Монако" обыграть "Нант"

"Монако" после провального старта одержал очередную победу. В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.

Старт сезона у "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, получился ужасным. Однако сейчас команда постепенно поднимается в турнирной таблице. В пятницу монегаски отправились в гости к "Нанту", который располагается на второй строчке в таблице.

"Нант" с первых минут пошел вперед, надеясь продавить худшую на текущий момент защитную линию Лиги 1. Однако гости старались не сбиваться на оборону и при первом же удобном случае отвечали опасными атаками. В одной из них Головин нашел точным пасом Виссама Бен-Йеддера, который мощно пробил с острого угла и открыл счет в матче.

Для Головина эта голевая передача стала второй в нынешнем сезоне. Также на его счету два забитых мяча.

После этого рисунок игры не поменялся. "Нант" старался отыграться, гости контратаковали, но счет в итоге так и не изменился. "Монако" одержал вторую подряд победу, которая позволила команде подняться на восьмое место 15-ю очками. "Нант" сохраняет вторую позицию - 19 очков.