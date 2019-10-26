"Обвиненная в проституции" актриса "Универа" сделала заявление

36-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Наталья Рудова, которую в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова, как она считает, внесли в число эскортниц, ответила на предполагаемый выпад шоумена. Обвинив того в обмане, некорректном использовании ее имени и фотографий и пообещав не подавать Малахову впредь руки никогда.

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

При этом Дубровская такого рода возможность опровергла. Фоном же к ее рассказу в программе шли фотографии актрисы в купальниках на курорте.

Сегодня Рудова выложила в своем Instagram вместительный пост с пометкой "Очень важно!!!", сообщив, что написать его - вынужденная мера.

И он - "пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа, и ее смотрит вся Россия". И где, тем не менее, "могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдоновости, которые приводят к ужасным последствиям".

При этом актриса негодует, что "никто в наше время не думает о поруганной чести человека, и к чему это может привести".

"Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче", - гневается девушка.

Акцентируя, что авторы программы обманом взяли интервью у ее директора и: "смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории".

"Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это *** по своим псевдопорталам и мусолят", - пишет артистка. Клеймя шоу в том, что они "забыли, что такое честь, и что такое достоинство!" и "не лучше желтухи".

"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне", - вскрыла шокирующий момент Рудова. Добавляя, что "многие талантливые, красивые и успешные девушки" подтвердят ее слова. Ведь они должны поддерживать друг друга "и положить этому беспределу конец".

"Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным!", - подытоживает свой эмоциональный пост артистка.

Наталья Рудова родилась в 1983 году в Пахтакоре, в Узбекистане. Известна по фильмам и сериалам "Молодежка", "Женщины против мужчин" и "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", "Что творят мужчины", "Универ. Новая общага" (завкафедрой Ксения Ковальчук), "Татьянин день" (Татьяна Баринова), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (роль - "жертва сатанистов"). А также по клипам Ираклии, Тимати ("Ключи от рая") и Скруджи ("Рукалицо").