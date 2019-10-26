Почти 900 тысяч чилийцев пришли на акцию протеста в Сантьяго

Почти 900 тысяч человек собрались на площади Бакедано в центре Сантьяго. Чилийцы планируют провести самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы.

Протесты начались в Чили в начале октября после подорожания проезда в метро. Мирные акции переросли в беспорядки, в ходе которых погибли 18 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.

Подорожание проезда - это лишь одна из причин протестов. Чилийцы недовольны экономической ситуацией в целом. У многих нет возможности получить достойное бесплатное образование. Услуги здравоохранения также доступны не всем. Маленькие зарплаты и постоянно растущие цены заставили людей выйти на улицы.