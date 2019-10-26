Перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы движения в Москве

На Киевском шоссе в Москве перевернулся грузовик, перекрыв две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, авария случилась около 10.20 утра в районе 32 км вылетной магистрали в сторону центра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением грузовой машины, она наехала на ограждение и перевернулась, а находившийся в ее кузове щебень рассыпался. Авария перекрыла две полосы движения. В результате аварии пострадал водитель, он доставлен в больницу. Движение было затруднено. В настоящее время дорожные службы ремонтируют поврежденный в результате ДТП отбойник, расчищают дорогу.