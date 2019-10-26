Суббота и воскресенье будут последними теплыми днями в Москве

В начале следующей недели в столицу придет похолодание, об этом сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным специалиста, в воскресенье воздух сможет прогреться до +14 градусов, впрочем в вечерние часы не исключен дождь. В понедельник днем на термометре будет не выше +8, а в вечерние часы воздух остынет до +5. Во вторник температура не поднимется выше +5, ночью возможны заморозки до -2. Днем может идти снег с дождем. Со среды по воскресенье максимальная температура воздуха не превысит +2..+3 градуса, ночью до -3. С пятницы по воскресенье может идти снег.

Напомним, что ЦОДД Москвы посоветовал автовладельцам столичного региона перейти на зимнюю резину для автомобилей.