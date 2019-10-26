В Бурятии шесть человек пострадали в ДТП с участием "скорой"

В столице Бурятии Улан-Удэ полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, при котором пострадали шесть человек.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в субботу водитель автомашины ВАЗ-2107, выезжая с одной из улиц на федеральную автодорогу "Байкал", не предоставил на перекрестке преимущество "скорой" и столкнулся с ней. После этого автомобиль экстренной службы столкнулся с машиной Toyota Corolla.

По данным полиции, пострадали водитель отечественного авто и три человека, находившиеся в салоне иномарки. Впоследствии в региональном минздраве уточнили, что пострадавших шестеро. В их числе ребенок. Он помещен в республиканскую детскую клиническую больницу.