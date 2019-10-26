Двух пострадавших в ДТП в Алтайском крае доставят в Барнаул вертолетом

Двух пострадавших в массовом ДТП в Алтайском крае, состояние которых оценивается как тяжелое, доставят в Барнаул вертолетом, сообщила в субботу ТАСС глава района Светлана Агаркова.

По данным источника, в аварии погибла сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив, а также три участницы фольклорного коллектива "Сударушки", который направлялся на фестиваль в Барнаул.

Всего в списке погибших в результате столкновения минивэна и микроавтобуса - восемь человек. Еще восемь человек пострадали, пять - серьезно. Троих из них госпитализировали в близлежащие ЦРБ. Двух самых тяжелых отправят вертолетом в Барнаул.

По информации регионального СК, всего в двух автомобилях находились 16 человек. После аварии возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

ДТП произошло на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района.

- Водитель Fiat, который вез "Сударушкек" на гастроли, имел все разрешительные документы, необходимую категорию для вождения такого транспорта, - сообщила Агаркова.