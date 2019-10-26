В Северной Осетии задержали адвоката с автоматом из Сибири

Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката из Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по республике, днем 24 октября во время досмотра его автомобиля Peugeot в салоне были обнаружены пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон, а также автомат с магазином. За рулем иномарки находился сам адвокат.

Правоохранители заявили, что все найденное оружие подозреваемый хранил и перевозил незаконно. Дело возбуждено по части 1 статье 222 УК РФ - незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Следователи устанавливают, причастен ли адвокат к другим противоправным действиям.