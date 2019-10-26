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26.10.2019 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии задержали адвоката с автоматом из Сибири

Текст: Екатерина Ковалевская (Северная Осетия)

Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката из Иркутской области.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК по республике, днем 24 октября во время досмотра его автомобиля Peugeot в салоне были обнаружены пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон, а также автомат с магазином. За рулем иномарки находился сам адвокат.

Правоохранители заявили, что все найденное оружие подозреваемый хранил и перевозил незаконно. Дело возбуждено по части 1 статье 222 УК РФ - незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Следователи устанавливают, причастен ли адвокат к другим противоправным действиям.

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