Рига: Добавит ли свежего ветра в паруса "Согласия" избрание Яниса Урбановича

Политический сезон текущего года для латвийской партии "Согласие", лидером которой более десяти лет оставался Нил Ушаков, аналитики склонны считать временем штормового ненастья. Просвет в осенних балтийских тучах, полагают местные издания, может принести очередной съезд, на котором 26 октября у руля партии вместо евродепутата Нила Ушакова встал по итогам голосования 60-летний ветеран движения, которое насчитывает около четырех тысяч единомышленников, Янис Урбанович.

Председатель счетной комиссии съезда Янис Тутинс уточнил, что на пост председателя правления партии претендовали три человека. Урбанович получил 218 голосов делегатов конгресса, депутат сейма Вячеслав Домбровский - 49, а бывший депутат парламента Андрей Морозов - 18. Таким образом, Урбанович был избран подавляющим большинством голосов.

Лидера партийной фракции в парламенте страны Яниса Урбановича справедливо именуют "старожилом" латвийской политики. Впервые депутатом сейма он стал еще в 1994 году, и с тех пор каждые четыре года неизменно избирается в законодательный орган этой прибалтийской страны.

Какие изменения ожидают партию и что она может в новых условиях обещать русскоязычным избирателям, задаются вопросом многие политические обозреватели.

"Не нам принадлежит авторство идеи согласия", - признался с трибуны форума бывший мэр Риги, чувствуя себя ответственным за достижения и ошибки, допущенные в руководстве партией. Но он, судя по его словам, не собирается отходить в сторону и планирует и дальше работать на благо "Согласия". Избиратели, подчеркнул он, "годами доверяли нам ее защиту" и призвал коллег при принятии решений помнить об ответственности перед тысячами избирателей.

Партия, честно признался нынешний евродепутат, пережила в последнее время ряд болезненных поражений. "Мы столкнулись с трудностями, давлением, беззаконием. Поражение мы испытали по своей вине, а также потому, что противники оказались умнее, злее и подлее. Нас пытаются демонизировать", - полагает Ушаков.

Но несмотря на пробелы, партии удалось победить на парламентских выборах, сформировать профессиональный теневой кабинет, вернуть себе власть в Даугавпилсе, получить двойное представительство в Европарламенте. Ушаков похвалил руководителя парламентской фракции Урбановича, заявив, что тому предстоит сложная работа "над нормализацией ситуации и восстановлением ценностей".

По мнению еще одного кандидата на лидерство в партии Вячеслава Домбровского, "Согласие" потеряло связь со своими принципами: "Мы слишком заигрались в попытках усидеть на всех стульях, лишь бы влезть в правительство, потеряли связь со своим избирателем. Иногда почетнее быть в оппозиции, но верным своим принципам", - заявил на съезде парламентарий.

Политик не обошел стороной и острые социальные проблемы, в том числе, слабое развитие экономики: "Бюджеты социальных сфер трещат по швам и хронически страдают от недостатка финансирования. Экономика стагнирует, производство закрывается. В основе всего этого - наплевательское отношение правящих". К этой же проблематике обратился и третий кандидат, бывший парламентарий - Андрис Морозов, сделав акцент на благосостоянии медиков и педагогов в Латвии.

Кстати, Урбанович вынужден был признать, что авторитетная долгие годы особенно у рижского избирателя партия, "переживает падение популярности". По его мнению, самая большая проблема для организации заключается в отсутствии обратной связи, эффективной коммуникации. Поэтому, утверждал он еще накануне съезда, "необходимо добиваться живого взаимодействия между рядовыми членами партии, отделениями, правлением и депутатами".

К сожалению, признают и многие "согласисты", в десятилетнюю эпоху правления Риги Нила Ушакова политическая структура превратилось в партию одного лидера. Вот почему сейчас, по словам Урбановича, важно следовать двум идеологическим максимам партии: поддержка всех этнических групп ради достижения общей цели и максимальный уровень социальной справедливости.

На съезде новый лидер также пообещал приложить усилия для поиска компромисса между правительством и профсоюзами, чтобы решить проблему в сфере здравоохранения.

В беседе с местными журналистами Урбанович дал понять, что "Согласие" по-прежнему будет стремиться сохранять политический мир внутри Латвии и вектор добрососедства с Россией. А когда Ушаков в Европарламенте голосует за антироссийские резолюции, он демонстрирует свою личную позицию или позицию партии, последовал очередной вопрос от настойчивых репортеров. Очевидно, уклончиво пояснил латвийский парламентарий, наблюдение за фоном в группе Европейских социалистов, куда Нил Ушаков попал, привел его к такому решению.