Россияне захватили лидерство в парном катании на турнире в Канаде

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на втором в сезоне турнире Гран-при.

В Канаде проходит второй в сезоне турнир серии Гран-при Skate Canada. В соревнованиях спортивных пар россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в короткой программе показали лучший прокат из всех участников. Недавние юниоры уверенно выполнили свою программу и судьи поставили им 76,45 балла.

Второй результат с отставанием в 0,95 балла показали хозяева соревнований Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Не слишком успешно стартовали на турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они допустили ошибку, которая отправила их на третью строчку - 73,57 балла. Все победители этих соревнований определятся в ночь на воскресенье по московскому времени.

В мужском одиночном катании после первого вида уверенно лидирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 109,60 балла. На второй строчке представитель США Камден Пулкинен - 89,05 балла, третий - канадец Нам Нгуен - 84,08. Россиянин Андрей Лазуткин стал лишь шестым.