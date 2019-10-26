Трамп распорядился отметить пошлины на некоторые украинские товары

Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторых украинских товаров. Соответствующий указ 25 октября был обнародован Белым домом.

В документе утверждается, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. В этой связи говорится, что "целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого указа".

Примечательно, что список товаров не опубликован, поэтому пока неизвестно, какие продукты будут поступать в Штаты без пошлин.

Ранее оппозиция критиковала президента Дональда Трампа за оказание давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении сына Джо Байдена, работавшего в украинской нефтегазовой фирме "Бурисма". Якобы Трамп грозил Киеву приостановлением экономической помощи.