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Участник шоу "Голос" объяснил, почему не подал руку Сюткину

Новости
    26.10.2019, 17:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Новый "инцидент", на этот раз - на "взрослом" телешоу "Голос", получает широкое освещение в СМИ и комментарии его участников.

А именно - Даниил Королев, выступающий в новом сезоне программы, не пожал руку певцу Валерию Сюткину, одному из наставников. Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.

Так почему Даниил не подал руки популярному, именитому певцу? В чем причина игнорирования?!

Причина в том, что Даниил просто переволновался. Насчет чего и объяснился в Instagram.

По словам исполнителя, пройти во второй тур "Голоса" на Первом канале было для него настолько неожиданно, что всё, о чем он думал в тот момент, "это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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И только после того, как про "инцидент" разголосили СМИ, юноша понял, что Валерий Миладович тоже поднялся ему на встречу. И не был замечен.

"Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. Всё что я могу испытывать к Сюткину, - это бесконечное уважение и любовь к его музыке. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было", - разъяснил певец. Пообещав далее быть повнимательней к такого рода деталям.

При этом Валерий также дал Газете.ru комментарий, отметив, что тоже не запомнил этот момент и порекомендовал "не сгущать краски". Добавив, что он "такие вещи" вообще близко к сердцу не принимает.

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