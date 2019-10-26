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Умерла актриса Карина Филиппова

Новости
    26.10.2019, 12:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса, поэтесса и педагог Карина Филиппова-Диодорова умерла в пятницу в Москве в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мужа артистки, художника Бориса Диодорова.

"Она скончалась сегодня в 17:30", - сообщил Диодоров.

Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.

Карина Филиппова родилась 9 июля 1934 года. В 1958-м окончила Школу-студию МХАТ, где училась с Высоцким, с которым дружила.

После служила в "Современнике", став одной из его основательниц, Рижском театре драмы, Ростовском ТЮЗе, театре "У Никитских ворот". Преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных. Выпустила несколько сборников стихов.

Песни на слова Филипповой исполняли Шульженко, Великанова, Кристалинская, Кобзон, Зыкина, Пугачева, Киркоров, Бабкина, Анастасия и Юлиан. Свой последний спектакль "Как быть счастливой" Валентина Толкунова сделала на ее стихи.

И, кстати, "молодая вдова" из песни Высоцкого "Ой, где был я вчера…" - это именно Филиппова. Действительно рано овдовевшая.

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