В 54 года умер автор песен "Песняров" Олег Молчалин

Советский, белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем "Песняры", умер 26 октября на 55-м году жизни. В качестве причины смерти музыканта названа продолжительная болезнь.

Об этом сообщает ИА БелТА со ссылкой на министерство культуры страны.

Олег Молчан родился 11 апреля 1965 года в Минске. Окончил специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории. Далее учился в консерватории по классу композиции. С 1987-го работал в Белорусской государственной филармонии, сочиняя песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси.

Международное признание автор получил, когда начал сотрудничать с ансамблем "Песняры" и его худруком Владимиром Мулявиным. Мулявин высоко ценил талант Молчалина и специально для него ввел должность музыкального руководителя ансамбля.

Одной из самых известных композиций Олега Молчалина, "настоящим духовным гимном Беларуси", стала его песня на стихи Янки Купалы "Малітва". Кроме того, песни Молчалина исполняли группа "Чистый голос", Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров, Ирина Видова.

Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября - с учетом пожеланий семьи покойного.