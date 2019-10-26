Вышел русский трейлер "Курьера" с Ольгой Куриленко и Гэри Олдманом

Незатейливый (хотя люди пытались стараться) русский трейлер американо-британского боевика "Курьер" (The Courier) доступен на YouTube.

"На первый взгляд, она (Куриленко) - всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных", - доверительно глаголет больно избитыми фразами синопсис кинокартины.

По сюжету именно она (Куриленко), "дерзкая и неуловимая", бросит вызов могущественному криминальному боссу (одноглазый лауреат премии "Оскар" Олдман с лицом одноглазого Бриджеса).

И лучше тому-де не знать, "кто на самом деле эта взрывная брюнетка".

В остальных ролях: Дермот Малруни, Уильям Моусли и Амит Шах. Режиссер и соавтор сценария - Захари Адлер ("Восхождение пехотинца 3", "Восхождение Крэйсов").

В кино - с 12 декабря.