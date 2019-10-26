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Вышел русский трейлер "Курьера" с Ольгой Куриленко и Гэри Олдманом

    26.10.2019, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Незатейливый (хотя люди пытались стараться) русский трейлер американо-британского боевика "Курьер" (The Courier) доступен на YouTube.

Фото: Предоставлено компанией "Престиж кино"
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат

"На первый взгляд, она (Куриленко) - всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных", - доверительно глаголет больно избитыми фразами синопсис кинокартины.

По сюжету именно она (Куриленко), "дерзкая и неуловимая", бросит вызов могущественному криминальному боссу (одноглазый лауреат премии "Оскар" Олдман с лицом одноглазого Бриджеса).

И лучше тому-де не знать, "кто на самом деле эта взрывная брюнетка".

В остальных ролях: Дермот Малруни, Уильям Моусли и Амит Шах. Режиссер и соавтор сценария - Захари Адлер ("Восхождение пехотинца 3", "Восхождение Крэйсов").

В кино - с 12 декабря.

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