Автоностальгия: четвертые часы исторической серии TAG Heuer Monaco

Компания TAG Heuer продолжает глобальную презентацию своей коллекционной серии часов TAG Heuer Monaco. Четвертый хронограф линии представили в Японии - в Галерее сокровищ Хорюдзи, подразделении Национального музея в Токио.

Галерея сокровищ Хорюдзи в Токио. Фото: TAG Heuer

Организаторы мероприятия подчеркнули статус "высокотехнологичной державы", который Япония удерживает уже не одно десятилетие. Вечер начался с необычного "перфоманса дронов", оснащенных 600 светодиодными лампами. Беспилотники освещали инсталляцию Monaco перед зданием музея. Эта инсталляция отразила стиль 2000-х, который вдохновлял создателей четвертой серии юбилейной коллекции Monaco.

Дизайн нового хронографа, оснащенного автоматическим Калибром 11 (современная версия механизма, дебютировавшего в оригинальном Monaco 1969 года), также отражает эстетику первого десятилетия XXI века.

Новый хронограф TAG Heuer Monaco навеян эстетикой 2000-х. Фото: TAG Heuer

Белые секундный циферблат и счетчик минут хронографа выделяются на черном фоне. Яркие красные и оранжевые акценты на индексах придают энергичную ноту, а ремешок из перфорированной кожи напоминают о ретро-эстетике автоспорта конца 1960-х годов. На задней крышке часов - гравировки Monaco Heuer, 1999-2009 и One of 169 (последняя напоминает о том, что хронограф выпущен лимитированной серией 169 экземпляров).

Фото: TAG Heuer

Первую модель серии из пяти выпусков - Monaco Limited Edition 1969-1979 - показали на Гран-при в Монако в мае, вторую, навеянную десятилетием 1979-1989, - в июне в Ле-Мане, третью, в честь 1990-х, - в июле в Нью-Йорке.