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Рубрика: Спорт

Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на Гран-при в Канаде

Текст: Максим Домчев
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

После выигранной короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сумели доказать свое превосходство над соперниками и в произвольной. Россияне получили за нее 140,26 балла, а по сумме двух программ набрали 216,71.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Занявшие второе место канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро проиграли довольно много, набрав 208,49 бала. Третьими стали еще одни представители России Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 202,29.

Для Бойковой и Козловского это первый успех на взрослых соревнованиях. В прошлом сезоне они стали третьими на чемпионате Европы, также бронзу они выиграли и на чемпионате России.

"Мы сейчас испытываем колоссальные эмоции, потому что нам удалось выиграть золотую медаль и добыть победу на таком сложном и непростом турнире, поскольку здесь выступают очень сильные спортсмены мирового уровня, входящие в топ-6", - приводит слова Козловского Sport24.

Партнер признался, что эта победа - всего лишь маленький шажок на пути к будущим успехам. "Сейчас мы еще не понимаем, что тот результат, который два года казался далеко, достигнут. Впереди еще большая часть сезона, главные турниры. Необходимо сохранять концентрацию и не упиваться успехом, поскольку это лишь маленький шажок к финальной цели", - добавил он.

Спорт Фигурное катание
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