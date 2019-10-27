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Рубрика: В мире

В поисках альтернативы

Корреспондент "РГ" выяснила, кого и почему выбирают немцы в бывшей восточной земле
Текст: Екатерина Забродина (Эрфурт)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В воскресенье жители немецкой земли Тюрингия голосовали за кандидатов в местный парламент - ландтаг. В Берлине за этими только на первый взгляд локальными выборами следили с едва скрываемой тревогой: за последние пять лет Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, некогда самая популярная здесь партия, заметно растеряла сторонников. Зато рейтинги правой "Альтернативы для Германии", яростно критикующей правительство, в том числе за миграционную политику, напротив, на глазах ползут вверх.

В ландтаг Тюрингии "АдГ" впервые прошла пять лет назад, набрав десять с лишним процентов. А сегодня правым симпатизирует уже почти четверть местного населения. На момент подписания номера избирательные участки еще не закрылись, так что данных экзитполов не было. Но, как показал финальный предвыборный опрос института INSA, лидируют "Левые", а "АдГ" может реально претендовать на второе место с 24 процента голосов. Почему так вышло, на месте разбиралась корреспондент "РГ".

"Альтернатива для Германии" заметно укрепилась в Тюрингии за последние пять лет, а партия Ангелы Меркель, ХДС, наоборот, растеряла позиции. Фото: AP

Как далеко отсюда до Меркель и Берлина, становится ясно с первого взгляда. Прошло уже 30 лет с тех пор, как Тюрингия вошла в объединенную Германию в качестве "новой земли", но у каждой семьи здесь свои воспоминания о 1990-х.

- Мой отец после исчезновения ГДР потерял работу, вынужден был податься на заработки в Венгрию, но и там не нашел себя. Так было со многими, кто уехал за границу, а потом вернулся. У нас в Тюрингии обострено чувство справедливости. А этой справедливости нет: зарплаты ниже, отпуска короче, на востоке Германии вы не найдете ни одной штаб-квартиры крупного немецкого предприятия. Не то чтобы мы ходили тут с плакатами Хонеккера, но люди ностальгируют по социальной защищенности, - объясняет Маркус, раздающий листовки "Левых".

- "АдГ" обвиняют в разжигании ксенофобских настроений против мигрантов, но я не считаю, что можно записать в расисты 20-25 процентов жителей Тюрингии, - объясняет муниципальный работник Аня. - Я не буду голосовать за эту партию, но понимаю, почему люди ее выбирают. Очень много денег уходит на социальные проекты поддержки беженцев, немцы чувствуют себя обделенными. Но поднимать эти проблемы считается не политкорректным.

В наши дни редкий путешественник из России доедет до Эрфурта, ведь прямого авиасообщения со столицей Тюрингии у нас нет. Но на карте города осталось немало "русских" адресов - в основном со времен ГДР. Так что с памятными местами Лютера, Гете и Баха здесь соседствуют улицы Чайковского и Пушкина, Московская площадь и, конечно же, один из главных проспектов, названных в честь Юрия Гагарина, посетившего Эрфурт в 1963 году.

Меркель больше не считает США защитником Европы

Вообще жители города искренне рады гостям из Москвы. И почти каждый вспоминает свою историю. Импозантный шарманщик Михаэль в свое время проехал на поезде от Минска до Перми, "играя джаз рабочим и крестьянам". Михаэль, пожалуй, единственный, кто в эти дни, бурлящие от политической агитации, не интересуется выборами.

- Я человек искусства, мне нет дела до политики, - улыбается музыкант. - Но с Россией мы должны дружить!

И авторитетно добавляет: "Все дело в Меркель, точно вам говорю!".

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