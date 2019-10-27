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27.10.2019 13:40
Рубрика: Экономика

"Победа" повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро

Текст: Евгений Гайва

Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании. При этом в авиакомпании попросили пассажиров как можно больше регистрироваться на рейсы онлайн.

"Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", - цитирует представителя авиакомпании ТАСС.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Первоначально предполагалось взимать плату с тех пассажиров, которые будут регистрироваться в зарубежных аэропортах на стойках регистрации, поскольку за рубежом эта услуга не входит в тариф. Платную регистрацию лоукостер ввел осенью 2018 года.

Но Мосгорсуд обязал перевозчика отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах, так как это противоречит российскому законодательству. Тогда в авиакомпании заявили о необходимости повысить тариф на вылеты из зарубежных аэропортов на 25 евро.

Попутно лоукостер обращался в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. Однако в ведомстве отклонили предложение, указав, что есть риск введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров. В министерстве предложили провести всестороннее обсуждение с Советом Федерации, Госдумой, общественными организациями и участниками рынка.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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