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27.10.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Рязанью при пожаре погибли трое детей

Текст: Антон Валагин (Рязань)
Фото: СУ СКР по Рязанской области Фото: СУ СКР по Рязанской области
Фото: СУ СКР по Рязанской области

Рязанские следователи возбудили уголовное дело о гибели трех маленьких детей на пожаре в селе Сановка.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 01.38. С огнем боролись 31 человек на 15 машинах, тем не менее двухэтажный деревянный дом сгорел полностью.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погибла девятилетняя девочка

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела троих детей: девочек 2015 и 2019 годов рождения и их годовалого брата.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы. Причина пожара выясняется, - рассказала представитель управления СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
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