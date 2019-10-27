Под Рязанью при пожаре погибли трое детей

Рязанские следователи возбудили уголовное дело о гибели трех маленьких детей на пожаре в селе Сановка.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 01.38. С огнем боролись 31 человек на 15 машинах, тем не менее двухэтажный деревянный дом сгорел полностью.

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела троих детей: девочек 2015 и 2019 годов рождения и их годовалого брата.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы. Причина пожара выясняется, - рассказала представитель управления СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.