Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Трагедия, подобная случившейся в Керченском политехническом колледже год назад, могла повториться и в Луховицком аграрно-промышленном техникуме в подмосковном Зарайске. Причина возможного массового убийства - та же, что и в Керчи: конфликт сверстников. Вернее, издевательства так называемого "коллектива" над более слабым и - что важно! - бедным однокурсником. И парень пытается доступным ему способом доказать, что он - не жертва и не "тварь дрожащая".

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков в Керченском политехническом колледже взорвал бомбу и расстрелял попавшихся ему на пути учеников и преподавателей. Погибли 20 человек, десятки пострадали. Молодой человек совершил суицид. Следственным комитетом России установлено, что студент решился на преступление в том числе и потому, что над ним издевались однокурсники за то, что он не мог позволить себе брендовую одежду и одевался на рынке.

Видимо, похожая ситуация произошла и в Подмосковье. Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии. Впрочем, оперативникам пока известны только три конкретные фамилии предполагаемых жертв. Но возможных целей у Банина могло быть и больше.

Более того, ведь если бы пришло в действие самодельное взрывное устройство, пострадали бы не только обидчики этого студента.

Сотрудники ФСБ вышли на студента, когда он приобретал оружие, патроны и взрывчатку. Парня взяли под плотный контроль и выяснили, для чего ему оружие (вдруг террорист). Когда выяснили - задержали.

Конечно, ему предстоит понести наказание - налицо подготовка к умышленному убийству, причем массовому. Но, все же, никого убить ему не позволили. С другой стороны, будет не менее жесткое разбирательство с теми, кто довел парня до такого состояния и безумного решения.