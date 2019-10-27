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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч 14-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
"Крылья Советов" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

В воскресенье в 14:00 в Самаре состоится матч 14-го тура РПЛ, в котором "Крылья Советов" принимают "Зенит". Тренеры команд определились с составами на матч.

В стартовом составе самарцев сыграют: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Антон, Мияйлович, Зиньковский, Канунников, Соболев.

У "Зенита" с первых минут на поле выйдут: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Сантос, Оздоев, Дриусси, Азмун, Кузяев. Со скамейки запасных встречу начнет Дзюба. Ранее во время матча "Зенита" против "РБ Лейпциг" группового этапа Лиги чемпионов он получил повреждение.

"Зенит" после 13-ти туров находился на втором месте, набрав с "Локомотивом" по 29 очков.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры чемпионата РФ
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