Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч 14-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

В воскресенье в 14:00 в Самаре состоится матч 14-го тура РПЛ, в котором "Крылья Советов" принимают "Зенит". Тренеры команд определились с составами на матч.

В стартовом составе самарцев сыграют: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Антон, Мияйлович, Зиньковский, Канунников, Соболев.

У "Зенита" с первых минут на поле выйдут: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Сантос, Оздоев, Дриусси, Азмун, Кузяев. Со скамейки запасных встречу начнет Дзюба. Ранее во время матча "Зенита" против "РБ Лейпциг" группового этапа Лиги чемпионов он получил повреждение.

"Зенит" после 13-ти туров находился на втором месте, набрав с "Локомотивом" по 29 очков.