МВД опровергло участие конкурирующих банд в ночной перестрелке в Казани

Предполагаемые участники ночной перестрелки в Казани не являются членами преступных групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Напомним, около полуночи 25 октября в отдел полиции города Казани поступило сообщение о стрельбе на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая. После осмотра видеозаписей с места ЧП удалось установить, что в конфликт завязался на проезжей части. Порядка 20 человек на восьми автомобилях вступили в перепалку, в ходе которой один из участников достал оружии и произвел несколько выстрелов. После все подозреваемые скрылись. В результате пострадал 30-летний местный житель. Позже он обратился в больницу с непроникающим огнестрельным ранением.

На месте происшествия были найдены гильзы от травматического пистолета и охолощенного автомата (переделанного под холостой патрон). По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Были задержаны 14 предполагаемых участников инцидента.

Первоначально полиция полагала, что задержанные входят в конкурирующие преступные группы города. Однако оперативные мероприятия не подтвердили данную информацию. Сейчас ведется поиск остальных участников перестрелки.