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27.10.2019 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

По данным ведомства, ночью в отдел полиции "Зареченский" поступила информация о стрельбе на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая. В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина. Он обратился к медикам с непроникающим огнестрельным ранением, которое он получил из травматического оружия.

Фото: iStock
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Полиция изучила камеры видеонаблюдения в районе ЧП и опросила очевидцев. Установлено, что ночью 25 октября на проезжей части произошел конфликт, в котором принимали участие порядка 20 человек на восьми машинах. В ходе перепалки один из мужчин достал оружие и несколько раз выстрелил, после чего обе стороны разбежались.

На месте ЧП правоохранители изъяли несколько гильз. Выяснилось, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата (оружие, переделанное под холостой патрон). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 14 подозреваемых. Отмечается, что участниками конфликта были представителями двух противоборствующих преступных группировок Казани. Ведется поиск остальных подозреваемых.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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