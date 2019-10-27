В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

По данным ведомства, ночью в отдел полиции "Зареченский" поступила информация о стрельбе на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая. В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина. Он обратился к медикам с непроникающим огнестрельным ранением, которое он получил из травматического оружия.

Полиция изучила камеры видеонаблюдения в районе ЧП и опросила очевидцев. Установлено, что ночью 25 октября на проезжей части произошел конфликт, в котором принимали участие порядка 20 человек на восьми машинах. В ходе перепалки один из мужчин достал оружие и несколько раз выстрелил, после чего обе стороны разбежались.

На месте ЧП правоохранители изъяли несколько гильз. Выяснилось, что стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата (оружие, переделанное под холостой патрон). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 14 подозреваемых. Отмечается, что участниками конфликта были представителями двух противоборствующих преступных группировок Казани. Ведется поиск остальных подозреваемых.