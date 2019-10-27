Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области

В Слюдяненском районе Иркутской области на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 по местному времени (14.00 по мск). Столкнулись иномарки Toyota Passo и Toyota Camry. Водитель и три пассажира Camry, а также один ребенок, ехавший в Toyota Passo, госпитализированы в больницу с различными травмами. Водитель Toyota Passo - 42-летняя женщина - погибла.

На месте ЧП работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства аварии.