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27.10.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области

В Слюдяненском районе Иркутской области на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 по местному времени (14.00 по мск). Столкнулись иномарки Toyota Passo и Toyota Camry. Водитель и три пассажира Camry, а также один ребенок, ехавший в Toyota Passo, госпитализированы в больницу с различными травмами. Водитель Toyota Passo - 42-летняя женщина - погибла.

На месте ЧП работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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