Жительница Хакассии из ревности покалечила сына

СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело на жительницу хакасское села Таштып, которая, как полагает следствие, из ревности покалечила своего пятимесячного сына.

Как сообщается на официальном портале краевого СКР, накануне 36-летня женщина бурно поссорилась с мужем и нанесла младенцу травмы обоих глаз. Ребенка отправили в больницу, мать задержали.

Дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжатся, устанавливаются обстоятельства.