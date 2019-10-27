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27.10.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Хакассии из ревности покалечила сына

Текст: Екатерина Дементьева

СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело на жительницу хакасское села Таштып, которая, как полагает следствие, из ревности покалечила своего пятимесячного сына.

Фото: iStock
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Как сообщается на официальном портале краевого СКР, накануне 36-летня женщина бурно поссорилась с мужем и нанесла младенцу травмы обоих глаз. Ребенка отправили в больницу, мать задержали.

Дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжатся, устанавливаются обстоятельства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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