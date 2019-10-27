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27.10.2019,  
11:25
Текст:  Антон Валагин

Атомные подлодки Северного флота испытают новое оружие

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org

Многоцелевые атомные субмарины "Нижний Новгород" и "Псков" вышли в Норвежское море и приступили к глубоководным погружениям.

В ходе тренировки - она продлится неделю, - экипажи отработают различные виды маневрирования и тактические приемы в широком диапазоне глубин, а также испытают образцы нового вооружения на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Фото: Минобороны РФ
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- Глубоководные погружения будут выполняться подлодками поочередно - в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для субмарин данного типа, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. Военные отметили, что выход для испытаний в Норвежское море является обычной практикой для подводников Северного флота, поскольку глубины Баренцева моря не позволяют безопасно выполнять подобные тренировки.

АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" относятся к проекту 945А "Кондор". Это многоцелевые субмарины, но их основная задача - слежение за стратегическими подводными лодками и авианосными группировками противника с целью их гарантированного уничтожения в начале конфликта. "Кондоры" вооружены шестью торпедными аппаратами, приспособленными в том числе для запуска крылатых ракет "Калибр". Предельная глубина погружения подлодок составляет 600 метров.

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